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Водоснабжение
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Канализация
Канализация
  • Радиатор Hi-Therm 300x2200 мм Тип 11 нижний (VK113002200)
    −30%
    Радиатор Hi-Therm 300x2200 мм Тип 11 нижний (VK113002200)
    3 830 грн
    2 681 грн
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  • Радиатор Hi-Therm 500x600 мм Тип 11 нижний (VK11500600)
    −30%
    5
    5
    Радиатор Hi-Therm 500x600 мм Тип 11 нижний (VK11500600)
    2 143 грн
    1 500 грн
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  • Радиатор Hi-Therm 500x1400 мм Тип 11 нижний (VK115001400)
    −30%
    Радиатор Hi-Therm 500x1400 мм Тип 11 нижний (VK115001400)
    3 515 грн
    2 460 грн
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  • Радиатор Hi-Therm 600x800 мм Тип 11 нижний (VK11600800)
    −30%
    Радиатор Hi-Therm 600x800 мм Тип 11 нижний (VK11600800)
    2 735 грн
    1 914 грн
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  • Радиатор Hi-Therm 600x1000 мм Тип 11 нижний (VK116001000)
    −30%
    Радиатор Hi-Therm 600x1000 мм Тип 11 нижний (VK116001000)
    3 090 грн
    2 163 грн
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  • Радиатор Hi-Therm 500x600 мм Тип 22 нижний (VK22500600)
    −30%
    Радиатор Hi-Therm 500x600 мм Тип 22 нижний (VK22500600)
    2 552 грн
    1 786 грн
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  • Радиатор Hi-Therm 500x1200 мм Тип 22 нижний (VK225001200)
    −30%
    Радиатор Hi-Therm 500x1200 мм Тип 22 нижний (VK225001200)
    4 076 грн
    2 853 грн
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  • Радиатор Hi-Therm 500x2200 мм Тип 22 нижний (VK225002200)
    −30%
    Радиатор Hi-Therm 500x2200 мм Тип 22 нижний (VK225002200)
    6 747 грн
    4 723 грн
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  • Радиатор Hi-Therm 300x1200 мм Тип 33 нижний (VK333001200)
    −30%
    Радиатор Hi-Therm 300x1200 мм Тип 33 нижний (VK333001200)
    6 188 грн
    4 331 грн
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  • Радиатор Hi-Therm 500x1100 мм Тип 33 нижний (VK335001100)
    −30%
    Радиатор Hi-Therm 500x1100 мм Тип 33 нижний (VK335001100)
    6 762 грн
    4 734 грн
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  • Радиатор Hi-Therm 500x1500 мм Тип 33 нижний (VK335001500)
    −30%
    Радиатор Hi-Therm 500x1500 мм Тип 33 нижний (VK335001500)
    8 766 грн
    6 137 грн
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  • Радиатор Hi-Therm 600x700 мм Тип 33 нижний (VK33600700)
    −30%
    Радиатор Hi-Therm 600x700 мм Тип 33 нижний (VK33600700)
    5 392 грн
    3 775 грн
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  • Радиатор Hi-Therm 500x800 мм Тип 11 боковой (PK11500800)
    −30%
    Радиатор Hi-Therm 500x800 мм Тип 11 боковой (PK11500800)
    1 963 грн
    1 374 грн
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  • Радиатор Hi-Therm 600x1400 мм Тип 11 боковой (PK116001400)
    −30%
    Радиатор Hi-Therm 600x1400 мм Тип 11 боковой (PK116001400)
    3 319 грн
    2 323 грн
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  • Радиатор Hi-Therm 300x1300 мм Тип 22 боковой (PK223001300)
    −30%
    Радиатор Hi-Therm 300x1300 мм Тип 22 боковой (PK223001300)
    3 154 грн
    2 208 грн
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  • Радиатор Hi-Therm 300x1400 мм Тип 22 боковой (PK223001400)
    −30%
    Радиатор Hi-Therm 300x1400 мм Тип 22 боковой (PK223001400)
    3 356 грн
    2 349 грн
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Выгодно купить оборудование и комплектующие для систем отопления, водоснабжения, канализации с доставкой по Чернигову

 

Основным видом деятельности Компании «Teplo-Trade» является реализация оборудования для инженерных систем.

Ключевая задача нашей команды профильных специалистов заключается в полном удовлетворении потребностей наших клиентов, связанных с необходимостью выгодной покупки всего необходимого для систем:

Мы имеем официальный статус дистрибьютора проверенных отечественных и зарубежных производителей, что в свою очередь обуславливает формирование доступного ценового диапазона. В онлайн-каталоге представлен широкий перечень предлагаемой продукции. Благодаря удобной строке поиска вы с лёгкостью найдёте искомые позиции.

Наши специалисты всегда на связи и готовы:

  1. Предоставить развёрнутое консультирование (подробные технические характеристики, стоимость, гарантия).
  2. Оказать квалифицированную помощь в выборе оборудования и комплектующих, полностью отвечающих поставленным задачам и специфичным особенностям объекта жилого или коммерческого назначения.

У нас представлены товарные позиции, которые производятся в полном соответствии с общепринятыми стандартами качества, и прошедшие сертификацию. Благодаря разнообразному ассортиментному ряду, каждый покупатель имеет отличную возможность приобрести всё сразу в одном месте.

Основные преимущества предлагаемого нами оборудования:

  • многолетние производственные традиции наших партнёров-изготовителей надёжной продукции;
  • инновационные технологии;
  • многоступенчатый контроль качества;
  • экологическая безопасность;
  • сертификация по стандартам Европейских стран.

Использование высококачественного оборудования позволяет профессионально комплектовать инженерные системы разного назначения. Предлагаемые виды продукции хранятся на наших складских помещениях, которые после покупки мы доставляем на собственном транспорте в любую точку Чернигова.

Заказать оборудование для водоснабжения, отопления и канализации в Чернигове

На техническое оборудование, обладающее сложными конструкционными особенностями, представляются продолжительные гарантийные обязательства от производителя.

Компания «Teplo-Trade» выступает ответственным партнёром и гарантом качества, надёжности, стабильности в современном бизнесе теплотехнического оборудования!

Отзывы о магазине
  • 15.12.2021 в 08:13
    Купила радиаторы Корадо, привезли через 3 дня под подъезд. Доставка по Киеву бесплатно как и обещали. Не увидела что эти радиаторы идут без креплений в комплекте. Спасибо магазину - положили крепежи отдельно в подарок. Качество отличное, дешевле чем в епике - сэкономила денег.
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  • 19.11.2021 в 14:53
    Отличное качество по хорошей цене, закупился на целый дом. Спасибо! Было б не плохо отдел по електрике.
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  • 07.09.2021 в 07:47
    Оперативная доставка, грамотные менеджеры, приятные цены
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