Основным видом деятельности Компании «Teplo-Trade» является реализация оборудования для инженерных систем.

Ключевая задача нашей команды профильных специалистов заключается в полном удовлетворении потребностей наших клиентов, связанных с необходимостью выгодной покупки всего необходимого для систем:

отопления ;

; водоснабжения ;

; канализации разного уровня сложности.

Мы имеем официальный статус дистрибьютора проверенных отечественных и зарубежных производителей, что в свою очередь обуславливает формирование доступного ценового диапазона. В онлайн-каталоге представлен широкий перечень предлагаемой продукции. Благодаря удобной строке поиска вы с лёгкостью найдёте искомые позиции.

Наши специалисты всегда на связи и готовы:

Предоставить развёрнутое консультирование (подробные технические характеристики, стоимость, гарантия ). Оказать квалифицированную помощь в выборе оборудования и комплектующих, полностью отвечающих поставленным задачам и специфичным особенностям объекта жилого или коммерческого назначения.

У нас представлены товарные позиции, которые производятся в полном соответствии с общепринятыми стандартами качества, и прошедшие сертификацию. Благодаря разнообразному ассортиментному ряду, каждый покупатель имеет отличную возможность приобрести всё сразу в одном месте.

Основные преимущества предлагаемого нами оборудования:

многолетние производственные традиции наших партнёров-изготовителей надёжной продукции;

инновационные технологии;

многоступенчатый контроль качества;

экологическая безопасность;

сертификация по стандартам Европейских стран.

Использование высококачественного оборудования позволяет профессионально комплектовать инженерные системы разного назначения. Предлагаемые виды продукции хранятся на наших складских помещениях, которые после покупки мы доставляем на собственном транспорте в любую точку Чернигова.

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На техническое оборудование, обладающее сложными конструкционными особенностями, представляются продолжительные гарантийные обязательства от производителя.

Компания «Teplo-Trade» выступает ответственным партнёром и гарантом качества, надёжности, стабильности в современном бизнесе теплотехнического оборудования!